"С Месси никого нельзя сравнивать". Фоден ответил на похвалу Гвардиолы в свой адрес

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден прокомментировал похвальные слова в свой адрес от главного тренера Хосепа Гвардиолы.

"Не может быть! Я хочу быть тем футболистом, который выигрывает матчи для команды и проявляет себя в самых важных играх. Никого нельзя сравнивать с Месси, он в своем собственном мире. Но услышать такое от тренера действительно приятно", - приводит слова Фила The Sun.