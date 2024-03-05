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"С Месси никого нельзя сравнивать". Фоден ответил на похвалу Гвардиолы в свой адрес

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Хавбек оказался польщён таким сравнением

"С Месси никого нельзя сравнивать". Фоден ответил на похвалу Гвардиолы в свой адрес

Getty Images/Global Images Ukraine

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Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден прокомментировал похвальные слова в свой адрес от главного тренера Хосепа Гвардиолы.

"Не может быть! Я хочу быть тем футболистом, который выигрывает матчи для команды и проявляет себя в самых важных играх. Никого нельзя сравнивать с Месси, он в своем собственном мире. Но услышать такое от тренера действительно приятно", - приводит слова Фила The Sun.

Завтра "Сити" примет дома "Копенгагена" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник: Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед
Лионель Месси Фил Фоден Гвардиола
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Бураков
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