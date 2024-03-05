Борнмут объявил об уходе технического директора клуба

"Борнмут" официально подтвердил, что Ричард Хьюз покинет пост технического директора первой команды в конце этого сезона.

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Ричард присоединился к команде после завершения своей карьеры летом 2014 года, он стал техническим директором первой команды в 2016 году.