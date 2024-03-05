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Борнмут объявил об уходе технического директора клуба

Англия
Обновлено

Хьюз работал в Борнмуте на протяжении 10 лет

Борнмут объявил об уходе технического директора клуба

Борнмут

Новина українською

"Борнмут" официально подтвердил, что Ричард Хьюз покинет пост технического директора первой команды в конце этого сезона.

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Ричард присоединился к команде после завершения своей карьеры летом 2014 года, он стал техническим директором первой команды в 2016 году.

"Мне, как техническому директору, посчастливилось работать с одними из самых талантливых и преданных людей, которых может предложить игра. Это были десять сложных, приятных и полезных лет на этой должности", - сказал Хьюз.

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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Екатерина Власова
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