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Легенда Манчестер Юнайтед назвал тройку лучших форвардов современности
В список не попали Холанд, Мбаппе и Гарри Кейн
Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" Энди Коул назвал тройку лучших нападающих современности.
"На пике своих сил Роберт Левандовский, Карим Бензема... Бензема великолепен даже сейчас. Наверное, Роналду. Тренеры меняются, но они улучшают свою производительность".
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Энди Коул занимает четвертое место в истории Премьер-лиги по количеству забитых мячей. Он забил 187 голов в 414 матчах.
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