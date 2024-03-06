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Симэн: У Арсенала отличные шансы на чемпионство, команда выглядит гораздо увереннее

Англия

Единственная проблема в том, что в гонке участвуют еще две команды

Симэн: У Арсенала отличные шансы на чемпионство, команда выглядит гораздо увереннее

Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн оценил шансы команды побороться за чемпионский титул в текущем сезоне.

"У "Арсенала" отличные шансы. Нужно взять на вооружение то, что произошло в прошлом году, использовать это как опыт, а потом смотреть, что будет дальше. В прошлом году все было совсем по-другому, нас преследовал "Ман Сити", и у нас были игры в запасе.

Были матчи, в которых мы должны были побеждать, но выглядели нервными. В этом году мы выглядим гораздо увереннее. Единственная проблема в том, что в гонке участвуют еще две команды. Будет непросто, но мы в отличной форме", – сказал Симэн.

Отметим, что за 11 туров до завершения чемпионата "Арсенал" идет на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 61 очком, уступая "Ман Сити" одно очко, а "Ливерпулю" – два.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Михаил Черныш
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