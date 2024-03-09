Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Несмотря на то, что в последних трех матчах "Манчестер Юнайтед" дважды проиграл, они точно не могут считаться слабой командой. В последнее время Тен Хаг нашел подход к своим подопечным и все выглядит далеко не так безнадежно, как в первой половине сезона.

Куда большие проблемы у Миколенко и его партнеров по команде, поэтому выезд на "Олд Траффорд" точно не назовешь отличным шансом на первую победу в АПЛ в 2024 году. Впрочем, все может быть.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 9 марта.

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Английская Премьер-лига. 28 тур.

9 марта. 14:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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