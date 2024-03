Бывший тренер Шахтера теперь заинтересовал боссов Баварии

"Бавария" рассматривает Роберто Де Дзерби как замену Томасу Тухелю, сообщает Флориан Плеттенберг в Х (ранее Twitter).

По имеющейся информации, "Бавария" постарается подписать тренера "Брайтона", если им не удастся пригласить Хаби Алонсо. Отмечается, что спортивный директор "Баварии" Макс Эберль является фанатом стиля игры Де Дзерби. Также Флориан Плеттенберг отрицает возможность назначения на должность главного тренера Жозе Моуриньо.

????As excl. revealed a few days ago and now confirmed again: Roberto De Zerbi is on the list of FC Bayern as the 44 y/o is a candidate if things don't work out with Xabi #Alonso ✔️



➡️ Max Eberl, a big fan of De Zerbi due to his style of football and talent development!



