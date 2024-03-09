Забарный снова будет играть матч АПЛ со старта

В матче 28-го тура АПЛ в стартовом составе "Борнмута" будет играть защитник Илья Забарный. Украинец, вместе со своей командой, будут противостоять "Шеффилд Юнайтед".

Перед этим матчем коллективы на таких позициях в турнирной таблице: "вишни" - тринадцатые, команда из Шеффилда - последняя.

UP THE CHERRIES ???? pic.twitter.com/yMyFivosXP — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 9, 2024

Игра "Борнмут" - "Шеффилд Юнайтед" начнется в 17:00.