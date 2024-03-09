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Забарный снова будет играть матч АПЛ со старта
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 28-го тура АПЛ в стартовом составе "Борнмута" будет играть защитник Илья Забарный. Украинец, вместе со своей командой, будут противостоять "Шеффилд Юнайтед".
Перед этим матчем коллективы на таких позициях в турнирной таблице: "вишни" - тринадцатые, команда из Шеффилда - последняя.
UP THE CHERRIES ???? pic.twitter.com/yMyFivosXP— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 9, 2024
Игра "Борнмут" - "Шеффилд Юнайтед" начнется в 17:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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