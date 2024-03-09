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Манчестер Юнайтед летом приобретет левого защитника
Клуб уже планирует следующее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” хочет летом приобрести левого защитника. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Это будет молодой футболист, который станет важной частью команды. Пока кандидатов на эту позицию еще нет – список будет составлен после завершения формирования структуры правления клуба.
МЮ купит нового левого бека, в зависимости от дальнейшей ситуации с Тайреллом Маласией.
Нидерландец в этом сезоне не провел ни одного матча за "манкунианцев", находясь в лазарете. Также сейчас травмирован Люк Шоу.
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