АПЛ. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0. Два пенальти принесли счастье команде тен Хага

Английская Премьер-лига, 28 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Саймон Хупер

"Эвертон" является единственной командой в текущем сезоне, от кого МЮ за два матча не пропустил ни одного гола. Хотя и сегодня это могло неоднократно произойти.

Первый тайм оказался достаточно ярким, ведь атаковали обе команды. На четвертой минуте опасность создал "Эвертон". Гости со старта начали давить, что вылилось в момент Годфри – после его удара мяч попал в грудь голкиперу Онане.

Но открыли счет именно "манкунианцы". Гарначо заработал на себе пенальти, споткнувшись через ногу Тарковски. Арбитр сразу указал на точку, еще и повтор подтвердил легитимность решения. Фернандеш пенальти реализовал, хотя Пикфорд был близок к сейву.

На 26 минуте воспитанник МЮ Гарнер мог отличиться в воротах своей бывшей команды, но его дальний удар потянул Онана. Впоследствии и выстрел Макнила был очень острым – здесь мяч полетел мимо цели. Между этими моментами шанс оформить дубль был у Фернандеша. Бруно прямым ударом из стандарта попал под перекладину – Пикфорд на этот раз дуэль у португальца выиграл.

На 35 минуте снова включился Гарначо, и снова результативно. Алехандро заработал на себе второй фол в чужой штрафной после столкновения с Годфри. На этот раз из точки бил Рашфорд.

Two penalty takers, same result. Both Bruno Fernandes and Marcus Rashford on target from the spot for @ManUtd

Гарначо стал первым футболистом МЮ, который сумел заработать два пенальти в одном матче АПЛ. Это еще не все. Впервые в истории выступлений "манкунианцев" за первый тайм с пенальти забили два разных игрока.

Более того, к концу тайма могло быть еще и третье пенальти. В этот раз в центре эпизода был Миколенко. Украинец прикоснулся к мячу рукой, опирающейся на газон. Арбитр о пенальти даже не задумался.

Should either of these incidents with Mykolenko have been given as handball