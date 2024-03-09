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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0. Два пенальти принесли счастье команде тен Хага
“Манкунианцы” забили дважды до перерыва, а затем пытались удержать счет
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 28 тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Саймон Хупер
"Эвертон" является единственной командой в текущем сезоне, от кого МЮ за два матча не пропустил ни одного гола. Хотя и сегодня это могло неоднократно произойти.
Первый тайм оказался достаточно ярким, ведь атаковали обе команды. На четвертой минуте опасность создал "Эвертон". Гости со старта начали давить, что вылилось в момент Годфри – после его удара мяч попал в грудь голкиперу Онане.
Но открыли счет именно "манкунианцы". Гарначо заработал на себе пенальти, споткнувшись через ногу Тарковски. Арбитр сразу указал на точку, еще и повтор подтвердил легитимность решения. Фернандеш пенальти реализовал, хотя Пикфорд был близок к сейву.
На 26 минуте воспитанник МЮ Гарнер мог отличиться в воротах своей бывшей команды, но его дальний удар потянул Онана. Впоследствии и выстрел Макнила был очень острым – здесь мяч полетел мимо цели. Между этими моментами шанс оформить дубль был у Фернандеша. Бруно прямым ударом из стандарта попал под перекладину – Пикфорд на этот раз дуэль у португальца выиграл.
На 35 минуте снова включился Гарначо, и снова результативно. Алехандро заработал на себе второй фол в чужой штрафной после столкновения с Годфри. На этот раз из точки бил Рашфорд.
Two penalty takers, same result ????— Premier League (@premierleague) March 9, 2024
Both Bruno Fernandes and Marcus Rashford on target from the spot for @ManUtd!#MUNEVE pic.twitter.com/H7k4hHegAF
Гарначо стал первым футболистом МЮ, который сумел заработать два пенальти в одном матче АПЛ. Это еще не все. Впервые в истории выступлений "манкунианцев" за первый тайм с пенальти забили два разных игрока.
Более того, к концу тайма могло быть еще и третье пенальти. В этот раз в центре эпизода был Миколенко. Украинец прикоснулся к мячу рукой, опирающейся на газон. Арбитр о пенальти даже не задумался.
Should either of these incidents with Mykolenko have been given as handball ???? pic.twitter.com/CLrc02PtD0— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 9, 2024
Второй тайм начали команды спокойнее. Видно было, что МЮ готов доиграть с таким счетом. "Эвертон" атаковал так же интенсивно, как и до перерыва, однако именно "манкунианцы" создали первые опасные эпизоды. Дважды в этих моментах спас Пикфорд.
На 76-й минуте Доббин вполне мог сам забивать, однако решил с хорошей позиции прострелить дальше – Калверт-Льюин до мяча не добрался. Также было несколько не очень безопасных ударов от гостей – в том числе головой от Миколенко – однако в итоге они результата не принесли.
МЮ закрепился на шестом месте на расстоянии восьми очков от топ-4. "Эвертон" продолжает находиться на 16-й позиции.
"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" 2:0
Голы: Фернандеш 12, Рашфорд 36
Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Эванс (Камбвалла 89), Линделоф – Мейну (Амрабат 79), Каземиро – Фернандеш, Мактоминей, Гарначо (Антони 83) – Рашфорд
Эвертон: Пикфорд – Годфри, Тарковски, Брентвейт, Миколенко (Шермити 88) – Гаррисон (Доббин 61), Онана, Гарнер (Янг 75), Макнил – Дукуре (Гомеш 61) – Бету (Калверт-Льюин 61)
Предупреждения: Мактоминей 69 – Онана 26, Дукуре 34
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