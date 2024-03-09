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Миколенко - худший игрок матча c Манчестер Юнайтед по оценкам статистических порталов
Даже заменили в конце
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 28-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" победил со счетом 2:0 "Эвертон". Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок", но полный матч отыграть не удалось. Украинец был заменен на 88-й минуте. Последний раз Виталий шел на замену в октябре прошлого года (в игре против "Ливерпуля").
Причиной этого может быть не слишком яркое выступление защитника. В этом матче Виталий отдал 77% точных пасов, проиграл все 3 единоборства, выбил 2 раза мяч от опасности, выполнил одну удачную подачу в штрафную, не сумел отдать точный лонгбол (с 2-х попыток), заблокировал удар, однажды пробил сам, и еще 15 раз потерял владение мячом.
Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили Миколенко самые низкие оценки среди всех футболистов, которые выходили на поле - 5,7 и 6,3 соответственно.
Люди, в отличие от машин, оценили игру Миколенко лучше. От Liverpool Echo Миколенко получил шесть баллов (на фоне четверок и пятерок своих одноклубников). "Активнее Годфри шел в атаку, и солидно отыграл в обороне, сдерживая Гарначо", пишет обозреватель Крис Бисли.
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