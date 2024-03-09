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Зинченко и Ярмолюк остались на скамейках запасных в матче Арсенал - Брентфорд

Англия
Обновлено

Александр возвращается в заявку

Зинченко и Ярмолюк остались на скамейках запасных в матче Арсенал - Брентфорд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 28-м туре АПЛ сойдутся "Арсенал" и "Брентфорд". Защитник Александр Зинченко, после 5-ти матчей отсутствия из-за травмы, возвращается в заявку "канониров". Он - на скамейке запасных.

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, традиционно, тоже в запасе. В прошлой игре с "Челси" (2:2) он отыграл 10 минут.

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Поединок "Арсенал" - "Брентфорд" состоится в Лондоне на "Эмирейтс Стэдиум". Начало игры в 19:30.

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Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Александр Зинченко Егор Ярмолюк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
09.03.2024 в 19:46
Зина сейчас не какой -но пригласили в сборную а для чего--Сидорчук тоже отстой
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
09.03.2024 в 19:46
Зина сейчас не какой -но пригласили в сборную а для чего--Сидорчук тоже отстой
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0
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tekutiev (донецк)
09.03.2024 в 20:05
только из черноморца почему-то никого нетэкперд
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