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Зинченко и Ярмолюк остались на скамейках запасных в матче Арсенал - Брентфорд
Александр возвращается в заявку
Getty Images / Global Images Ukraine
В 28-м туре АПЛ сойдутся "Арсенал" и "Брентфорд". Защитник Александр Зинченко, после 5-ти матчей отсутствия из-за травмы, возвращается в заявку "канониров". Он - на скамейке запасных.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) March 9, 2024
???? Ramsdale between the sticks
⚖️ Jorginho in the middle
???? Trossard on the wing
Let's maintain this momentum, Gunners ???? pic.twitter.com/YHgodiZtbl
Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, традиционно, тоже в запасе. В прошлой игре с "Челси" (2:2) он отыграл 10 минут.
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???? Your Bees to take on Arsenal #ARSBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/fhWXneqFCb— Brentford FC (@BrentfordFC) March 9, 2024
Поединок "Арсенал" - "Брентфорд" состоится в Лондоне на "Эмирейтс Стэдиум". Начало игры в 19:30.
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