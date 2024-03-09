Зинченко и Ярмолюк остались на скамейках запасных в матче Арсенал - Брентфорд

В 28-м туре АПЛ сойдутся "Арсенал" и "Брентфорд". Защитник Александр Зинченко, после 5-ти матчей отсутствия из-за травмы, возвращается в заявку "канониров". Он - на скамейке запасных.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Ramsdale between the sticks

⚖️ Jorginho in the middle

???? Trossard on the wing



Let's maintain this momentum, Gunners ???? pic.twitter.com/YHgodiZtbl — Arsenal (@Arsenal) March 9, 2024

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, традиционно, тоже в запасе. В прошлой игре с "Челси" (2:2) он отыграл 10 минут.

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Поединок "Арсенал" - "Брентфорд" состоится в Лондоне на "Эмирейтс Стэдиум". Начало игры в 19:30.