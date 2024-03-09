  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Два пропущенных гола от аутсайдера АПЛ. Известна оценка Забарного за матч с Шеффилд Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два пропущенных гола от аутсайдера АПЛ. Известна оценка Забарного за матч с Шеффилд Юнайтед

Англия
Обновлено

Средние баллы

Два пропущенных гола от аутсайдера АПЛ. Известна оценка Забарного за матч с Шеффилд Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 28-м туре АПЛ "Борнмут" на последних минутах спасся от поражения "Шеффилд Юнайтед" - последней команды чемпионата. Игра завершилась со счетом 2:2. Защитник Илья Забарный отыграл весь матч.

Украинец отдал 87% точных пасов, выиграл лишь половину единоборств (6 из 12-ти), однажды сфолил, выполнил 2 удачных лонгбола (из 10-ти), 4 раза выбил мяч подальше от опасности, нанес удар по воротам, а также 11 раз потерял мяч.

Читайте такжеЗабарный претендует на звание лучшего игрока месяца в Борнмуте

Статистические порталы выставили Илье посредственные оценки. От WhoScored Забарный имеет 6,7 баллов, а от Sofascore почти такую же оценку - 6,9.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинец провел за "Борнмут" в этом сезоне 31 матч во всех турнирах. В пассиве - 4 желтые карточки.

По теме
yellow-arrow
Дайч - после поражения от МЮ: Думаю, что у нас сегодня было 45 чистых ударов по воротам
yellow-arrow
Тен Хаг: Нам нужно быть спокойнее на мяче, а также иметь более высокую скорость действий
yellow-arrow
Русин сыграл с "Саутгемптоном". Известны оценки украинца за матч Чемпионшипа
Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости