Два пропущенных гола от аутсайдера АПЛ. Известна оценка Забарного за матч с Шеффилд Юнайтед

В 28-м туре АПЛ "Борнмут" на последних минутах спасся от поражения "Шеффилд Юнайтед" - последней команды чемпионата. Игра завершилась со счетом 2:2. Защитник Илья Забарный отыграл весь матч.

Украинец отдал 87% точных пасов, выиграл лишь половину единоборств (6 из 12-ти), однажды сфолил, выполнил 2 удачных лонгбола (из 10-ти), 4 раза выбил мяч подальше от опасности, нанес удар по воротам, а также 11 раз потерял мяч.

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Статистические порталы выставили Илье посредственные оценки. От WhoScored Забарный имеет 6,7 баллов, а от Sofascore почти такую же оценку - 6,9.

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Украинец провел за "Борнмут" в этом сезоне 31 матч во всех турнирах. В пассиве - 4 желтые карточки.