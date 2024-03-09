Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два пропущенных гола от аутсайдера АПЛ. Известна оценка Забарного за матч с Шеффилд Юнайтед
Средние баллы
Getty Images / Global Images Ukraine
В 28-м туре АПЛ "Борнмут" на последних минутах спасся от поражения "Шеффилд Юнайтед" - последней команды чемпионата. Игра завершилась со счетом 2:2. Защитник Илья Забарный отыграл весь матч.
Украинец отдал 87% точных пасов, выиграл лишь половину единоборств (6 из 12-ти), однажды сфолил, выполнил 2 удачных лонгбола (из 10-ти), 4 раза выбил мяч подальше от опасности, нанес удар по воротам, а также 11 раз потерял мяч.
Статистические порталы выставили Илье посредственные оценки. От WhoScored Забарный имеет 6,7 баллов, а от Sofascore почти такую же оценку - 6,9.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Украинец провел за "Борнмут" в этом сезоне 31 матч во всех турнирах. В пассиве - 4 желтые карточки.
Популярное сейчас
- Стройная, как спичка: Билодид показала фото с празднования 8 марта
- "В чем дело, господин арбитр?": Ворскла удивлена решением судьи на счет пенальти в ворота Черноморца
- Клопп против Гвардиолы, Миколенко против МЮ и УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Бавария и Ньюкасл заинтересованы в услугах Зинченко. Арсенал выставил ценник на украинца
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже