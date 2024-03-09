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Появились одновременно. Зинченко и Ярмолюк вышли на замены в матче Арсенал - Брентфорд
Пока что ничья
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче "Арсенал" - "Брентфорд" тренеры обеих команд выпустили на поле украинцев в конце основного времени.
Егор Ярмолюк из "Брентфорда" на 78-й минуте вышел вместо Фрэнка Оньека. Александр Зинченко из "Арсенала" в то же время заменил Якуба Кивера.
Во время этих замен счет был ничейный - 1:1. Оба гола забиты в первом тайме. На взятие ворот Райса ответил Висса.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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