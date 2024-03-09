Появились одновременно. Зинченко и Ярмолюк вышли на замены в матче Арсенал - Брентфорд

В матче "Арсенал" - "Брентфорд" тренеры обеих команд выпустили на поле украинцев в конце основного времени.

Егор Ярмолюк из "Брентфорда" на 78-й минуте вышел вместо Фрэнка Оньека. Александр Зинченко из "Арсенала" в то же время заменил Якуба Кивера.

Во время этих замен счет был ничейный - 1:1. Оба гола забиты в первом тайме. На взятие ворот Райса ответил Висса.