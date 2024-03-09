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Зинченко против Ярмолюка. Известны оценки украинцев за очную встречу

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Времени было мало

Зинченко против Ярмолюка. Известны оценки украинцев за очную встречу

Фото: Getty Images

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Лондонский "Арсенал" одерживает победу над "Брентфордом" (2:1). Защитник Александр Зинченко вышел за "канониров" на 79-й минуте. За предоставленное игровое время Зинченко 10 раз коснулся мяча, отдал 6 точных пасов из 7-ми, а также трижды потерял снаряд. Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили Александру такие оценки: 6,1 и 6,5 соответственно.

Полузащитник Егор Ярмолюк появился на поле в составе "Брентфорда" одновременно со своим соотечественником-оппонентом. Егор лишь 4 раза коснулся мяча - это были 4 паса (к сожалению, лишь один из них - точный). Также выиграл одно единоборство (из 3-х). Статистики оценили игру Ярмолюка в не очень высокие баллы: 5,9 (WhoScored) и 6,3 (Sofascore).

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Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Александр Зинченко Егор Ярмолюк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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