Зинченко против Ярмолюка. Известны оценки украинцев за очную встречу

Лондонский "Арсенал" одерживает победу над "Брентфордом" (2:1). Защитник Александр Зинченко вышел за "канониров" на 79-й минуте. За предоставленное игровое время Зинченко 10 раз коснулся мяча, отдал 6 точных пасов из 7-ми, а также трижды потерял снаряд. Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили Александру такие оценки: 6,1 и 6,5 соответственно.

Полузащитник Егор Ярмолюк появился на поле в составе "Брентфорда" одновременно со своим соотечественником-оппонентом. Егор лишь 4 раза коснулся мяча - это были 4 паса (к сожалению, лишь один из них - точный). Также выиграл одно единоборство (из 3-х). Статистики оценили игру Ярмолюка в не очень высокие баллы: 5,9 (WhoScored) и 6,3 (Sofascore).