Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уже не настолько просто. Арсенал - Брентфорд 2:1. Видеообзор матча
Арсенал - Брентфорд ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Арсенал" одерживает непростую победу над "Брентфордом" и выходит на первую позицию в чемпионате. Голами за "канониров" отметились Райс и Гаверц, у оппонентов свой момент нашел Висса.
Оба украинца появились сегодня на поле, выйдя на замену в конце поединка. Александр Зинченко наконец вернулся на поле после травмы.
АПЛ, 28-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
"Арсенал" - "Брентфорд" 2:1
Голы: Райс (19), Гаверц (86) - Висса (45+4)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс догоняет Шахтер, Полесье снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- "В чем дело, господин арбитр?": Ворскла удивлена решением судьи на счет пенальти в ворота Черноморца
- Клопп против Гвардиолы, Миколенко против МЮ и УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Ливерпуль, Сити и Арсенал на вершине, Челси - во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн