Уже не настолько просто. Арсенал - Брентфорд 2:1. Видеообзор матча

"Арсенал" одерживает непростую победу над "Брентфордом" и выходит на первую позицию в чемпионате. Голами за "канониров" отметились Райс и Гаверц, у оппонентов свой момент нашел Висса.

Оба украинца появились сегодня на поле, выйдя на замену в конце поединка. Александр Зинченко наконец вернулся на поле после травмы.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Арсенал" - "Брентфорд" 2:1

Голы: Райс (19), Гаверц (86) - Висса (45+4)