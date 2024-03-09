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Уже не настолько просто. Арсенал - Брентфорд 2:1. Видеообзор матча

Англия

Арсенал - Брентфорд ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Уже не настолько просто. Арсенал - Брентфорд 2:1. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Арсенал" одерживает непростую победу над "Брентфордом" и выходит на первую позицию в чемпионате. Голами за "канониров" отметились Райс и Гаверц, у оппонентов свой момент нашел Висса.

Оба украинца появились сегодня на поле, выйдя на замену в конце поединка. Александр Зинченко наконец вернулся на поле после травмы.

АПЛ, 28-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
"Арсенал" - "Брентфорд" 2:1
Голы: Райс (19), Гаверц (86) - Висса (45+4)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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