Астон Вилла – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Прямо сейчас "Астон Виллу" и "Тоттенхэм" разделяют 5 очков, при этом у "шпор" есть один матч в запасе. В случае победы в этой игре, они будут иметь все шансы вернуться на четвертое место.

Анге Постекоглу точно будет вспоминать о турнирном положении обеих команд, когда будет искать слова для мотивации своей команды, вот только выезд на "Вилла Парк" никогда не бывает простым.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 марта.

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