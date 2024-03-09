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Астон Вилла – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу метит в топ-4

Астон Вилла – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Прямо сейчас "Астон Виллу" и "Тоттенхэм" разделяют 5 очков, при этом у "шпор" есть один матч в запасе. В случае победы в этой игре, они будут иметь все шансы вернуться на четвертое место.

Анге Постекоглу точно будет вспоминать о турнирном положении обеих команд, когда будет искать слова для мотивации своей команды, вот только выезд на "Вилла Парк" никогда не бывает простым.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Тоттенхэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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