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Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Битва Салаха против Холанда
Getty Images / Global Images Ukraine
Противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" - это не только битва двух, вероятно, лучших тренеров мира, но и двух гениальных форвардов. Мохамед Салах вернулся из лазарета очень вовремя, он готов помочь своей команде одержать победу в самый важный момент.
А с другой стороны Эрлинг Холанд, который наконец начинает находить свою прошлосезонную форму. Такой матч просто обречен на то, чтобы быть интересным.
Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по киевскому времени в воскресенье, 10 марта.
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Английская Премьер-лига. 28 тур.
10 марта. 17:45. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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