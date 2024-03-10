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Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Битва Салаха против Холанда

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" - это не только битва двух, вероятно, лучших тренеров мира, но и двух гениальных форвардов. Мохамед Салах вернулся из лазарета очень вовремя, он готов помочь своей команде одержать победу в самый важный момент.

А с другой стороны Эрлинг Холанд, который наконец начинает находить свою прошлосезонную форму. Такой матч просто обречен на то, чтобы быть интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по киевскому времени в воскресенье, 10 марта.

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Английская Премьер-лига. 28 тур.

10 марта. 17:45. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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