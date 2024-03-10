Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" - это не только битва двух, вероятно, лучших тренеров мира, но и двух гениальных форвардов. Мохамед Салах вернулся из лазарета очень вовремя, он готов помочь своей команде одержать победу в самый важный момент.

А с другой стороны Эрлинг Холанд, который наконец начинает находить свою прошлосезонную форму. Такой матч просто обречен на то, чтобы быть интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по киевскому времени в воскресенье, 10 марта.

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Английская Премьер-лига. 28 тур.

10 марта. 17:45. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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