Савио в Манчестер Сити. Не ошибается ли 20-летний талант, отправляясь к Гвардиоле

City Football Group совершила громкий и вполне предсказуемый трансфер. "Манчестер Сити" летом 2024 года примет в свои ряды Савио Морейро де Оливейро, 19-летнего бразильского нападающего из "Жироны" (10 апреля футболисту исполнится 20 лет). Испанский клуб арендует Савио у "Труа" (Франция). "Горожанам" было несложно договориться, так как "Труа", "Жирону" и "Манчестер Сити" объединяет CFG.

На первый взгляд, переезд Савио в Англию выглядит более чем успешным. Работать и прогрессировать под руководством Гвардиолы - мечта любого футболиста. Но стоит ли ожидать позитивный результат от трансфера самому бразильцу? Скорее всего, молодого игрока поджидают в Англии подводные камни, которые могут стать препятствием в развитии карьеры. Какие, попробуем разобраться.

Как мальчишка, думающий только о коровах, превратился в звезду Ла Лиги

В детстве у Савио даже мысли не было о том, что он может стать футболистом. Родился мальчик в городе Дуки-ди-Кашиас (юго-восток Бразилии), но большую часть детства проводил на ферме у бабушки и дедушки. По вечерам, как и все бразильские дети, Савио играл в футбол. Но свое будущее связывал с разведением коров. До тех пор, пока во время одного из обычных школьных матчей пацана не заметили скауты, разъезжающие по дальним уголкам страны в поисках юных талантов. 14-летнего подростка забрал "Атлетико Минейру". Савио выделялся среди сверстников не только трудолюбием и уникальными футбольными способностями, а и мировоззрением.

"Савио всегда улыбался. Это очень добрый и открытый парень. Иногда мне казалось, что он совершенно случайно попал на футбольное поле с "другой планеты". Скажите, где можно найти игрока, который без труда обводит соперников, забивает гол и в это же время думает о ферме и коровах?", - делился своими впечатлениями Чаваре Джуниор, президент "Атлетико Минейро".

Коровы коровами, а профессиональный футбол постепенно занимал первое место в жизни Савио. Уже в 16 лет парень начал тренироваться с главной командой "Минейру". Но в основу так и не попал. В 18 лет бразильца забрал "Труа" за шесть миллионов евро. Однако французы не увидели перспектив в молодом игроке и отправили в ПСВ (аренда), где Савио тоже не удивил тренерский штаб. Бразилец занял место на скамейке запасных в дубле. Вероятно, Савио продолжал бы скучать и со временем вернулся на любимую ферму, если бы не его феерическое выступление в составе сборной Бразилии на чемпионате мира U-20. Гол и три ассиста вдохновили директора испанской "Жироны". Переговоры Кике Карселя и CFG завершились приездом Савио в Испанию.

"Жирона" открыла лучшего дриблера Ла Лиги

Первое время главный тренер "Жироны" не был уверен в полезности трансфера бразильца. Однако Мичел быстро понял, какой бриллиант получил. Савио внес в футбол "Жироны" яркие краски и динамичность. Его дриблинг способен разрушать все задумки соперников. Вингер достаточно умело работает корпусом, резко меняя направление движения с мячом. Каждые финт и пас бразильца имеют цель. Его ловкость и быстрота заставляют оппонентов ошибаться. Одно из сильных качеств Савио - игра один в один. Он постоянно продвигает мяч вперед и стремится из каждого эпизода выжать максимум и отдать результативную передачу. Бразилец может собрать вокруг себя несколько соперников и в большинстве случаев умудряется сохранить мяч. Или создать опасный момент из ничего, как, например, в матче с "Барселоной" - дотянул мяч в штрафной до крайней точки и отдал пас на Артема Довбика.

Конечно, у Савио есть и недостатки. "Его футбол иногда зависит от настроения. Но это естественно для парня 19-ти лет. Главное, его правильно направлять, учить, развивать", - делится своими размышлениями Мичел.

Подводные камни "Манчестер Сити"

Гвардиола является на сегодняшний день лучшим тренером для молодых талантов. Его умение воспитывать и совершенствовать футболистов необходимо Савио. В "Жироне" бразилец доказал, что умеет слушать и слышать тренера, анализировать и исправлять ошибки. За короткий срок Мичел превратил Савио из игрока-индивидуалиста в командного футболиста. Рабочий союз с Гвардиолой, по идее, станет следующим этапом прогресса бразильца и может принести "горожанам" "золотые плоды".

Однако...

В "Манчестер Сити" градус конкуренции очень высокий. Особенно на флангах. Фил Фоден, который в нынешнем сезоне приносит много пользы команде, умеет работать на флангах. Джек Грилиш, хоть и не играет постоянно, а Грэм Сунесс (экс-футболист "Ливерпуля") критикует англичанина и советует ему расстаться с "Манчестер Сити", может еще блеснуть. Жереми Доку (пришел из "Ренна" летом 2023 года) редко проводит на поле все 90 минут, но Гвардиола продемонстрировал свое однозначное отношение к бельгийцу: "Феноменальный футболист. Я надеюсь, он с нами надолго". Не стоит сбрасывать со счетов и Оскара Бобба, 20-летнего норвежца, которому Гвардиола доверяет. Футболист принял участие в четырех матчах АПЛ в этом году (182 минуты) и уже успел отличиться голом в ворота "Ньюкасла". Будет ли постоянное игровое время у Савио, которое в его возрасте так необходимо? Или он присядет на скамейку запасных? Ведь всем известно, что Гвардиола любит отправлять новичков в запас, что отрицательно влияет на психологическое и физическое состояние футболистов.

"Манчестер Сити", безусловно, выигрывает, приобретая футболиста, но не принесут ли разочарование молодому Савио желанная работа с Гвардиолой и мечта о трофеях - остается открытым вопросом.

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