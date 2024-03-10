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Арсенал выиграл все восемь первых матчей года в АПЛ и стал четвертой такой командой в истории

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"Канониры" лидируют в турнирной таблице

Арсенал выиграл все восемь первых матчей года в АПЛ и стал четвертой такой командой в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 28 тура чемпионата Англии "Арсенал" одолел "Брентфорд" со счетом 2:1.

Эта победа была восьмой в восьми матчах для "канониров" с 1 января. Лондонцы стали четвертой командой в истории АПЛ, которой удалось одержать верх над соперниками в стартовых восьми поединках календарного года.

Как сообщает Opta, предыдущие три команды, также установившие это достижение, в итоге выиграли чемпионат Англии. Речь идет о "Манчестер Юнайтед" в 2009 году, "Ливерпуль" в 2020 и "Манчестер Сити" в 2021 году.

На данный момент “Арсенал” лидирует в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от второго "Ливерпуля" составляет один зачетный пункт, а от третьего "Манчестер Сити" – два балла. Сегодня "мерсисайдцы" и "горожане" проведут очный поединок.

Следующий матч в рамках АПЛ "канониры" сыграют 31 марта против того же "Манчестер Сити".

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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Максим Кучер
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