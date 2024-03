Арсенал выиграл все восемь первых матчей года в АПЛ и стал четвертой такой командой в истории

Во вчерашнем матче 28 тура чемпионата Англии "Арсенал" одолел "Брентфорд" со счетом 2:1.

Эта победа была восьмой в восьми матчах для "канониров" с 1 января. Лондонцы стали четвертой командой в истории АПЛ, которой удалось одержать верх над соперниками в стартовых восьми поединках календарного года.

Как сообщает Opta, предыдущие три команды, также установившие это достижение, в итоге выиграли чемпионат Англии. Речь идет о "Манчестер Юнайтед" в 2009 году, "Ливерпуль" в 2020 и "Манчестер Сити" в 2021 году.

