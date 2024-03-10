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Манчестер Сити хочет приобрести еще одного португальца из Вулверхэмптона
Ливерпуль также не пасёт задних
Wolverhampton Wanderers on X
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" заинтересовались вингером "Вулверхэмптона" Педру Нету. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" пристально следят за 24-летным португальцем. До этого "сити" приобрели у "волков" соотечественника и бывшего одноклубника Нету Матеуша Нунеша. Главным фаворитом в гонке являются "горожане", ведь сейчас "Ливерпуль" переживает перестановку, появления нового спортивного директора и главного тренера может сменить заинтересованность "мерсисайдцев" касаемо Нету.
Напомним, за этот сезон Педру сыграл в 19 матчах, где отличился 2 голами и 9 результативными передачами.
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