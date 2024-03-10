АПЛ. Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4. Три минуты изменили игру

Завершился поединок 28-го тура, где "Астон Вилла" принимала "Тоттенхэм". Хозяева уступили со счетом 4:0.

Если вы смотрели первый тайм, а после перерыва немного опоздали на второй, вы можете задать резонный вопрос, а что же произошло? Первая половина игры была довольно равной. Команды показывали быстрый футбол, где частично доминировали то "бирмингемцы" то "лондонцы". Обе стороны хорошо показывали себя в защите.

Отметим, что "вилланы" сегодня вышли на поле в 3 центральных защитника, что не типично для коллектива Эмери. В свою очередь, никаких сюрпризов от шпор мы не получили. Да и какие могут быть сюрпризы, когда у Постекоглу доступна почти вся обойма, кроме Ришарлисона. Чего нельзя сказать об "Астон Вилле". Сейчас у команды отсутствуют Буэндиа, Камара, Рэмзи и Мингс. В общем, скамейка запасных выглядела менее опасной чем у шпор.

Поэтому, после равенства как по статистике, так и по игре в первом тайме команды отправились на перерыв со счетом 0:0. На вторую половину - все изменилось. Через 5 минут после начала, Мэддисон открыл счет в матче после шикарной эластичной передачи от Сарра, который успел за мячом и с фланга удачно прострелил в штрафную площадку. Джеймс смог освободиться от опеки двух защитников и пробил Мартинеса.

Не успели "бирмингемцы" оправиться, как через три минуты прилетел еще один. Усилиями Сона и Джонсона "шпоры" организовали второй гол и игра снова остановилась и вернулась к развитию событий первого тайма. После этого Эмери провел возможные замены на усиление игры, однако каких-то фактических изменений по игре на поле не было заметно.

Up the Spurs ✊ pic.twitter.com/MvZTKFJOqU — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 10, 2024

Шансы на камбэк уменьшил Джонн Макгинн, который на 65-й минуте получил прямую красную карту за фол на Удоги. После этого "Тоттенхэм" начал давить еще больше, кое-где защищаясь от одиночных атак "бирмингемцев". А Постекоглу позволил себе постепенно менять основных игроков. Единственная вынужденная замена - травма Ван де Вена на 49-й минуте.

Игра в меньшинстве, естественно, дала о себе знать и Сон, который сначала отметился ассистом, нашел момент на 90+1, чтобы реализовать свой 6-й гол на "Вилла Парк". Окончательную точку в поединке поставил новичок "шпор" Тимо Вернер, который забивает во втором матче подряд.

После разгрома, ситуация в таблице не изменилась. Что "Астон Вилла", что "Тоттенхэм" остаются на своих местах: 4-я и 5-я строчка соответственно.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 0:4

Голы: Мэддисон 50, Джонсон 53, Сон 90+1, Вернер 90+4