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Постекоглу: Я предполагаю, что мы еще не мертвы

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Разгром конкурента тому подтверждение

Постекоглу: Я предполагаю, что мы еще не мертвы

Фото: Getty Images

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Менеджер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу поделился эмоциями и проанализировал игру команды в победном матче с "Астон Виллой" (0:4).

Мы были выдающимися во всех аспектах. В первом тайме мы заставили их работать очень хорошо. Мы поддерживали этот темп с помощью прессинга, и качество нашего футбола во втором тайме было чрезвычайным против очень хорошей команды.

Это была большая игра с большим значением. В конце первого тайма я почувствовал, что они очень усердно работали, чтобы давить на нас. Это было сообщение во время перерыва, что только настойчивость поможет нам достичь этого сегодня.

Мы продолжали, мы не прекращали играть в наш футбол. Великолепная концентрация. Я думал, что сегодня, если бы мы смогли придать нашей интенсивности и темпу игре в течение 100 минут, нас было бы трудно остановить.

Это непросто, особенно вдали от дома, но я считаю, что мы справились очень хорошо. Это означает, что мы на одну игру ближе, осталось всего 11 игр. Все рассматривали это как "сделай или умри" для нас. Я предполагаю, что мы еще не мертвы.

"Тоттенхэм" остался на 5-м месте АПЛ, но теперь находится до четвертой "Астон Виллы" на расстоянии всего 2-х баллов.

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Источник:
bbc.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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