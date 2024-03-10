Постекоглу: Я предполагаю, что мы еще не мертвы

Менеджер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу поделился эмоциями и проанализировал игру команды в победном матче с "Астон Виллой" (0:4).

Мы были выдающимися во всех аспектах. В первом тайме мы заставили их работать очень хорошо. Мы поддерживали этот темп с помощью прессинга, и качество нашего футбола во втором тайме было чрезвычайным против очень хорошей команды.

Это была большая игра с большим значением. В конце первого тайма я почувствовал, что они очень усердно работали, чтобы давить на нас. Это было сообщение во время перерыва, что только настойчивость поможет нам достичь этого сегодня.

Мы продолжали, мы не прекращали играть в наш футбол. Великолепная концентрация. Я думал, что сегодня, если бы мы смогли придать нашей интенсивности и темпу игре в течение 100 минут, нас было бы трудно остановить.

Это непросто, особенно вдали от дома, но я считаю, что мы справились очень хорошо. Это означает, что мы на одну игру ближе, осталось всего 11 игр. Все рассматривали это как "сделай или умри" для нас. Я предполагаю, что мы еще не мертвы.