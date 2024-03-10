Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канониры потирают ладони. Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1. Видеообзор матча
Ливерпуль - Манчестер Сити ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Однозначно, сегодняшним ничейным результатом между "Ливерпулем" и "Сити" может быть довольна только одна команда, и это "Арсенал". Именно "канониры" благодаря потере очков соперниками выходят на первую строчку в чемпионате.
Что до матча - как всегда, интересный, быстрый футбол в исполнении одних из лучших команд в мире. Моменты были у обеих, к сожалению, реализовали лишь по одному.
АПЛ, 28-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1:1
Голы: Макаллистер (50, с пенальти) - Стоунз (23)
Популярное сейчас
- Арсенал вырвался в лидеры, но Ливерпуль и Манчестер Сити близко. Турнирная таблица АПЛ
- "Я же не буду его перевоспитывать": Скрипник рассказал об отношениях с Гармашем
- Шахтер предложил за голкипера Колоса три миллиона евро. Переход может состояться уже сейчас – источник
- Зинченко против Ярмолюка. Известны оценки украинцев за очную встречу
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО