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Канониры потирают ладони. Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1. Видеообзор матча

Англия

Ливерпуль - Манчестер Сити ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Канониры потирают ладони. Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

Однозначно, сегодняшним ничейным результатом между "Ливерпулем" и "Сити" может быть довольна только одна команда, и это "Арсенал". Именно "канониры" благодаря потере очков соперниками выходят на первую строчку в чемпионате.

Что до матча - как всегда, интересный, быстрый футбол в исполнении одних из лучших команд в мире. Моменты были у обеих, к сожалению, реализовали лишь по одному.

АПЛ, 28-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1:1
Голы: Макаллистер (50, с пенальти) - Стоунз (23)

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Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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