Канониры потирают ладони. Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1. Видеообзор матча

Однозначно, сегодняшним ничейным результатом между "Ливерпулем" и "Сити" может быть довольна только одна команда, и это "Арсенал". Именно "канониры" благодаря потере очков соперниками выходят на первую строчку в чемпионате.

Что до матча - как всегда, интересный, быстрый футбол в исполнении одних из лучших команд в мире. Моменты были у обеих, к сожалению, реализовали лишь по одному.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1:1

Голы: Макаллистер (50, с пенальти) - Стоунз (23)