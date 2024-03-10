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На последних секундах матча Ливерпуль - Манчестер Сити возник спорный эпизод с потенциальным пенальти - арбитр решил оставить ничью
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Скрін: viaplay
Центральный поединок 28-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" завершился вничью (1:1). На 90+9 минуте в штрафной площадке "Манчестер Сити" произошло столкновение Доку и Макаллистера. Игрок гостей попал высоко поднятой ногой в грудь сопернику.
Арбитр игры Майкл Оливер решил, что нарушения не было. Судьи с VAR тоже не помогли.
Could someone with a better understanding of the rules than me explain why this isn’t a penalty to Liverpool?— François Plateau (@francoisplateau) March 10, 2024
pic.twitter.com/LJBC448Zec
Dangerous challenge and handball?!?!— LiverpoolFF (@LiverpoolFF) March 10, 2024
Absolute shithouses @FA_PGMOL pic.twitter.com/V5qUVtlNnS
"Ливерпуль" занимает 2-е место в АПЛ, имея 64 очка. У "Манчестер Сити" - 63 пункта. На первой строчке "Арсенал", у которого 64 балла.
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
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