Клаттенбург: Судья должен был назначить пенальти в эпизоде с Доку и Мак Аллистером

Бывший футбольный арбитр Марк Клаттенбург считает, что главный судья матча 28-го тура английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (1:1) Майкл Оливер должен был назначить пенальти в ворота "горожан" после столкновения Жереми Доку с Алексисом Мак Аллистером на 90+9 минуте.

"Ливерпулю" следовало назначить пенальти в добавленное время против "Манчестер Сити". Это проблема АПЛ – судьи допускают ошибки в матчах, а VAR им не помогает.

Мяч подпрыгивает вверх, Мак Аллистер движется к нему, Доку поднял ногу и ударил Алексиса в грудь. За пределами штрафной это был бы в любой день недели.

Тот факт, что это произошло в штрафной, не делает эпизод ни с того ни с сего чистым. Независимо от масштаба матча и того, что это случилось на 90+9 минуте - инцидент достоен пенальти.