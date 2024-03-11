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Клаттенбург: Судья должен был назначить пенальти в эпизоде с Доку и Мак Аллистером

Англия

Мнение касательно эпизода от экс-арбитра

Клаттенбург: Судья должен был назначить пенальти в эпизоде с Доку и Мак Аллистером

Sky Sports

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Бывший футбольный арбитр Марк Клаттенбург считает, что главный судья матча 28-го тура английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (1:1) Майкл Оливер должен был назначить пенальти в ворота "горожан" после столкновения Жереми Доку с Алексисом Мак Аллистером на 90+9 минуте.

"Ливерпулю" следовало назначить пенальти в добавленное время против "Манчестер Сити". Это проблема АПЛ – судьи допускают ошибки в матчах, а VAR им не помогает.

Мяч подпрыгивает вверх, Мак Аллистер движется к нему, Доку поднял ногу и ударил Алексиса в грудь. За пределами штрафной это был бы в любой день недели.

Тот факт, что это произошло в штрафной, не делает эпизод ни с того ни с сего чистым. Независимо от масштаба матча и того, что это случилось на 90+9 минуте - инцидент достоен пенальти.

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Марк Клаттенбург АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити судья
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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