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Защитник Ман Сити Уокер похвалил судью за неназначенный пенальти в игре с Ливерпулем

Англия

Игрок Сити прокомментировал скандальный эпизод

Защитник Ман Сити Уокер похвалил судью за неназначенный пенальти в игре с Ливерпулем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер похвалил арбитра Майкла Оливера за его скандальное решение в матче с "Ливерпулем". На 90+9 минуте встречи, при счете 1:1, Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота "горожан" в эпизоде когда Жереми Доку ударил Алексиса Мак Аллистера ногой в грудь. VAR подтвердил правильность решения.

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Уокер похвалил Майкла Оливера за то, что на него не повлияло давление "Энфилда".

"Я считаю, что арбитр и VAR приняли правильное решение", – сказал Уокер в интервью Sky Sports. – "Я считаю, что арбитр отсудил очень хорошо".

"Когда ты находишься на "Энфилде" и когда домашняя команда имеет такую поддержку трибун – он мог бы сломаться, но он этого не сделал, и это говорит о его опыте и характере. Поэтому он и является одним из лучших рефери в этой стране и в мире", – отметил Уокер.

После 28 туров в АПЛ лидирует "Арсенал". "Ливерпуль" имеет столько же очков, но хуже разницу мячей, "Манчестер Сити" отстает от своих конкурентов на один пункт.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Сапожников
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