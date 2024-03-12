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Ньюкасл принял решение относительно будущего главного тренера Эдди Хау
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Фото: TEAMtalk
Стали известны дальнейшие перспективы Эдди Хау на должности главного тренера "Ньюкасла".
Как сообщает The Telegraph, 46-летний специалист начнет следующий сезон у руля "сорок" вне зависимости от того, пройдет ли команда в еврокубки по окончании сезона или нет. Отмечается, что в летнее трансферное окно в составе клуба произойдут большие изменения, и руководство заинтересовано в том, чтобы новый проект по-прежнему возглавлял Хау.
После 28-и туров "Ньюкасл" располагается на десятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Помимо этого, "сороки" в этом сезоне заняли последнее место в группе Лиги чемпионов.
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