Ливерпуль вернул в управление клубом известного трансферного гуру Майкла Эдвардса

Компания Fenway Sports Group, владеющая контрольным пакетом акций “Ливерпуля” назначила главой футбольных операций авторитетного специалиста Майкла Эдвардса.

Эдвардс получит роль CEO, а спортивным директором клуба будет назначен Ричард Хьюз, ранее работавший техническим директором “Борнмута”.

Эдвардс, подтверждая свое назначения, сообщил, что Fenway Sports Group планирует добавить в свое портфолио еще один футбольный клуб.

До своего ухода из “Ливерпуля” летом 2022 года, Эдвардс проработал в клубе более десяти лет. Его называют одним из архитекторов команды, которая выигрывала АПЛ и Лиги чемпионов. Эдвардс принимал участие в назначение Клоппа в 2015 году, и сыграл ключевую роль в трансфере таких футболистов как Салах, Мане, Фирмино, Аллисон, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо и Конате.

Эдвардс также известен своими удачными продажами. Он смог продать Филиппе Коутиньо в “Барселону” за 142 млн фунтов, и заключить исходящие трансферы Сако (26 млн), Соланке (19 млн), Уорда (12 млн), Ингза (20 млн) и другие сделки.