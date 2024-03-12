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Ливерпуль вернул в управление клубом известного трансферного гуру Майкла Эдвардса
Важный кабинетный трансфер
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Компания Fenway Sports Group, владеющая контрольным пакетом акций “Ливерпуля” назначила главой футбольных операций авторитетного специалиста Майкла Эдвардса.
Эдвардс получит роль CEO, а спортивным директором клуба будет назначен Ричард Хьюз, ранее работавший техническим директором “Борнмута”.
Эдвардс, подтверждая свое назначения, сообщил, что Fenway Sports Group планирует добавить в свое портфолио еще один футбольный клуб.
До своего ухода из “Ливерпуля” летом 2022 года, Эдвардс проработал в клубе более десяти лет. Его называют одним из архитекторов команды, которая выигрывала АПЛ и Лиги чемпионов. Эдвардс принимал участие в назначение Клоппа в 2015 году, и сыграл ключевую роль в трансфере таких футболистов как Салах, Мане, Фирмино, Аллисон, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо и Конате.
Эдвардс также известен своими удачными продажами. Он смог продать Филиппе Коутиньо в “Барселону” за 142 млн фунтов, и заключить исходящие трансферы Сако (26 млн), Соланке (19 млн), Уорда (12 млн), Ингза (20 млн) и другие сделки.
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