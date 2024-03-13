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Стала известна дата возвращения защитника МЮ Лисандро Мартинеса
Осталось 2-3 недели
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес вызван в сборную Аргентины на предстоящие товарищеские матчи. 23 и 27 марта "альбиселесте" сыграют против Сальвадора и Коста-Рики, соответственно.
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Однако, как сообщает Daily Mail, в стане национальной команды центрбек скорее всего пройдёт заключительный этап реабилитации после травмы, а уже полноценно вернётся в строй к началу апреля. Также возможен вариант возвращения Лисандро на поле в матче "МЮ" против "Брентфорда" 30 марта.
Напомним, Мартинес пропустил большую часть сезона из-за травмы стопы, которую он получил в сентябре прошлого года. В январе 26-летний игрок провёл свой первый поединок после восстановления, но очень скоро получил новое повреждение.
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