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Вингер Ливерпуля попал в сферу интересов ПСЖ
Французам придется соперничать с Барселоной за трансфер игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" рассматривает вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса как замену Килиану Мбаппе.
Ранее СМИ сообщали, что 27-летним игроком интересуется "Барселона". А "красные" оценивают стоимость трансфера Диаса в 120-140 миллионов евро.
Луис в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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