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Вингер Ливерпуля попал в сферу интересов ПСЖ

Англия

Французам придется соперничать с Барселоной за трансфер игрока

Вингер Ливерпуля попал в сферу интересов ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" рассматривает вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса как замену Килиану Мбаппе.

Ранее СМИ сообщали, что 27-летним игроком интересуется "Барселона". А "красные" оценивают стоимость трансфера Диаса в 120-140 миллионов евро.

Луис в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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Барселона Ливерпуль Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Луис Диас
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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