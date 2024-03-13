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Арсенал готов выкупить голкипера Брентфорда
Известно, сколько будет стоить трансфер игрока
Фото: arsenal.com
Хорошая игра арендованного из "Брентфорда" голкипера Давида Райи убедила "Арсенал" оставить игрока и выкупить его контракт.
По информации Фабрицио Романо, опция выкупа будет активирована без всяких сомнений. Сделка будет стоить "канонирам" 27 миллионов фунтов стерлингов.
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Давид в нынешнем сезоне Премьер-Лиги провел 22 поединка, в которых пропустил 19 мячей; 9 матчей отыграл на ноль.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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