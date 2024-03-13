Арсенал готов выкупить голкипера Брентфорда

Хорошая игра арендованного из "Брентфорда" голкипера Давида Райи убедила "Арсенал" оставить игрока и выкупить его контракт.

По информации Фабрицио Романо, опция выкупа будет активирована без всяких сомнений. Сделка будет стоить "канонирам" 27 миллионов фунтов стерлингов.

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Давид в нынешнем сезоне Премьер-Лиги провел 22 поединка, в которых пропустил 19 мячей; 9 матчей отыграл на ноль.