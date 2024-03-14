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Челси подписал тренера Брентфорда по стандартам

Англия
Обновлено

Летом к Челси присоединится тренер Брентфорда по стандартам Бернардо Куэва

Челси подписал тренера Брентфорда по стандартам

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Лондонский "Челси" согласовал с "Брентфордом" переход тренера по стандартам Бернардо Куэвы летом. Маурисио Почетино поддержал идею перехода тренера.

"Челси" планирует создать целый отдел, который будет отвечать за стандарты в команде. Возглавит команду Бернардо Куэва.

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Напомним, что "Брентфорд" в нынешнем сезоне забил 40 голов, из которых 7 - это стандартные положения (18%). В прошлом сезоне было 58 голов, из них 16 - стандартные положения (27,5%).

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Источник:
ФК Челсі
Опубликовал: Андрей Мартыник
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