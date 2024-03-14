Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси подписал тренера Брентфорда по стандартам
Летом к Челси присоединится тренер Брентфорда по стандартам Бернардо Куэва
Лондонский "Челси" согласовал с "Брентфордом" переход тренера по стандартам Бернардо Куэвы летом. Маурисио Почетино поддержал идею перехода тренера.
"Челси" планирует создать целый отдел, который будет отвечать за стандарты в команде. Возглавит команду Бернардо Куэва.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Брентфорд" в нынешнем сезоне забил 40 голов, из которых 7 - это стандартные положения (18%). В прошлом сезоне было 58 голов, из них 16 - стандартные положения (27,5%).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Челсі
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Атлетико - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Новый формат еврокубков. Как это будет работать на практике
- Клопп: Это явный пенальти для всех футбольных людей на этой планете
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн