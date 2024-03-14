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Фулхэм хочет продлить контракт со своим защитником
Переговоры продолжаются
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" хочет продлить контракт со своим защитником Тосином Адарабиойо.
Английский клуб хочет подписать с игроком долгосрочное соглашение и повысить ему заработную плату. Но Адарабиойо все еще размышляет над своим будущим, поскольку несколько команд заинтересованы в подписании 26-летнего футболиста.
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Тосин в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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