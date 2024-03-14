  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм хочет продлить контракт со своим защитником
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм хочет продлить контракт со своим защитником

Англия
Обновлено

Переговоры продолжаются

Фулхэм хочет продлить контракт со своим защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фулхэм" хочет продлить контракт со своим защитником Тосином Адарабиойо.

Английский клуб хочет подписать с игроком долгосрочное соглашение и повысить ему заработную плату. Но Адарабиойо все еще размышляет над своим будущим, поскольку несколько команд заинтересованы в подписании 26-летнего футболиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Тосин в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.

Читайте такжеАрсенал вырвался в лидеры, но Ливерпуль и Манчестер Сити близко. Турнирная таблица АПЛ
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед интересуется тремя игроками Барселоны
yellow-arrow
Мудрик снова подешевел, Забарный догнал Миколенко. Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ
yellow-arrow
Нескольких болельщиков Ромы арестовали накануне матча против Брайтона
Фулхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости