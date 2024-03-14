"Фулхэм" хочет продлить контракт со своим защитником Тосином Адарабиойо.

Английский клуб хочет подписать с игроком долгосрочное соглашение и повысить ему заработную плату. Но Адарабиойо все еще размышляет над своим будущим, поскольку несколько команд заинтересованы в подписании 26-летнего футболиста.

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Тосин в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.