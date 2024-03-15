Постекоглу рассказал, зависят ли летние трансферы Тоттенхэма от участия в Лиге чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями о том, как выход команды в Лигу чемпионов повлияет на трансферную политику клуба.

"Я сомневаюсь, что наши планы на межсезонье заметно изменятся по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. У нас есть все, что нам нужно. Мы знаем, какие линии нам нужно усилить... И это не изменится, как бы ни закончился для нас сезон, потому что для нас главное - рост".