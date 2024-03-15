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Постекоглу рассказал, зависят ли летние трансферы Тоттенхэма от участия в Лиге чемпионов
Я сомневаюсь, что наши планы на межсезонье заметно изменятся (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями о том, как выход команды в Лигу чемпионов повлияет на трансферную политику клуба.
"Я сомневаюсь, что наши планы на межсезонье заметно изменятся по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. У нас есть все, что нам нужно. Мы знаем, какие линии нам нужно усилить... И это не изменится, как бы ни закончился для нас сезон, потому что для нас главное - рост".
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Сейчас "Тоттенхэм" занимает пятую позицию в турнирной таблице Премьер-Лиге и имеет 53 балла.
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