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Постекоглу рассказал, зависят ли летние трансферы Тоттенхэма от участия в Лиге чемпионов

Англия
Обновлено

Я сомневаюсь, что наши планы на межсезонье заметно изменятся (с)

Постекоглу рассказал, зависят ли летние трансферы Тоттенхэма от участия в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями о том, как выход команды в Лигу чемпионов повлияет на трансферную политику клуба.

"Я сомневаюсь, что наши планы на межсезонье заметно изменятся по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. У нас есть все, что нам нужно. Мы знаем, какие линии нам нужно усилить... И это не изменится, как бы ни закончился для нас сезон, потому что для нас главное - рост".

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Сейчас "Тоттенхэм" занимает пятую позицию в турнирной таблице Премьер-Лиге и имеет 53 балла.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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