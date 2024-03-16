  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известно, кого игроки Ливерпуля хотели бы видеть в качестве тренера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, кого игроки Ливерпуля хотели бы видеть в качестве тренера

Англия
Обновлено

И это не Хаби Алонсо

Известно, кого игроки Ливерпуля хотели бы видеть в качестве тренера

Фото: premierleague.com

Новина українською

Игроки "Ливерпуля" объявили, кого хотят видеть после ухода из клуба Юргена Клоппа, сообщает Mundo Deportivo.

Как говорится в издании, часть футболистов "Ливерпуля" выступают за то, чтобы после ухода Юргена Клоппа "мерсисайдцев" возглавил Пеп Линдерс. В настоящее время он является помощником Клоппа. Издание добавляет, что Линдерс может покинуть "Ливерпуль" за Клоппом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, "Ливерпуль" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, с набранными 64 очками.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 16.03.2024
yellow-arrow
Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
yellow-arrow
Голкипер Ньюкасла, вероятно, летом покинет свой клуб
Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости