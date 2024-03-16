Известно, кого игроки Ливерпуля хотели бы видеть в качестве тренера

Игроки "Ливерпуля" объявили, кого хотят видеть после ухода из клуба Юргена Клоппа, сообщает Mundo Deportivo.

Как говорится в издании, часть футболистов "Ливерпуля" выступают за то, чтобы после ухода Юргена Клоппа "мерсисайдцев" возглавил Пеп Линдерс. В настоящее время он является помощником Клоппа. Издание добавляет, что Линдерс может покинуть "Ливерпуль" за Клоппом.

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Напомним, "Ливерпуль" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, с набранными 64 очками.