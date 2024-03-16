Ищут вратаря на долгую перспективу. Ньюкасл заинтересовался голкипером Валенсии

"Ньюкасл" заинтересован в подписании голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Об этом сообщает The Times.

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По информации издания, главному тренеру "Ньюкасла" Эдди Хау нравиться то, как себя проявляет вратарь сборной Грузии и "Валенсии" Георгий Мамардашвили.

Напомним, за этот сезон 23-летный Мамардашвили провел 27 матчей с которых 10 матчей провел "на нуль". Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.