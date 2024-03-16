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Ярмолюк в очередной раз не попал в старт Брентфорда на матч АПЛ

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Ярмолюк в очередной раз не попал в старт Брентфорда на матч АПЛ

Фото: BrentfordFC

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Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк оказался в запасе команды на матч с "Бернли". Встреча клубов состоится в рамках 29-го тура АПЛ.

Последний раз Ярмолюк попадал в стартовую 11-ку 27-го декабря прошлого года. Это была игра с "Вулверхэмптоном" (1:4).

Поединок "Бернли" - "Брентфорд" начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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