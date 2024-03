Ярмолюк в очередной раз не попал в старт Брентфорда на матч АПЛ

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк оказался в запасе команды на матч с "Бернли". Встреча клубов состоится в рамках 29-го тура АПЛ.

Последний раз Ярмолюк попадал в стартовую 11-ку 27-го декабря прошлого года. Это была игра с "Вулверхэмптоном" (1:4).

???? Your Bees to take on Burnley#BURBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/0dmtaxisgF