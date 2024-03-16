Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмолюк в очередной раз не попал в старт Брентфорда на матч АПЛ
Шкода
Фото: BrentfordFC
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк оказался в запасе команды на матч с "Бернли". Встреча клубов состоится в рамках 29-го тура АПЛ.
Последний раз Ярмолюк попадал в стартовую 11-ку 27-го декабря прошлого года. Это была игра с "Вулверхэмптоном" (1:4).
???? Your Bees to take on Burnley#BURBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/0dmtaxisgF— Brentford FC (@BrentfordFC) March 16, 2024
Поединок "Бернли" - "Брентфорд" начнется в 17:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Brentford FC
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
- Металлист 1925 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Жребий четвертьфиналов еврокубков, новости по травме Цыганкова, спарринг Шахтера. Главные новости за 15 марта
- "Никто не ожидал от него такого фантастического гола". В Англии оценили игру Мудрика против Ньюкасла
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн