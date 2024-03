Русин не попал в заявку Сандерленда на игру с КПР

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин не сыграет в матче Чемпионшипа против "КПР". Причина - повреждение, полученное недавно.

Our starting XI to take on Queens Park Rangers! ❤️#SAFC | #SUNQPR pic.twitter.com/NiohL5N4Ap