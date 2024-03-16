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Русин не попал в заявку Сандерленда на игру с КПР

Англия

Причина сообщалась ранее

Русин не попал в заявку Сандерленда на игру с КПР

Фото: Сандерленд

Новина українською

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин не сыграет в матче Чемпионшипа против "КПР". Причина - повреждение, полученное недавно.

Матч "Сандерленд" - "КПР" в рамках 38-го тура Чемпионшипа начнется в 17:00.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Sunderland
Опубликовал: Виктор Иванчук
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