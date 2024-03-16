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МЮ будет выплачивать Adidas по 10 миллионов фунтов каждый раз, когда не будет попадать в Лигу чемпионов
Неожиданная мотивация
Издание The Times сообщает, что "Манчестер Юнайтед" и Adidas договорились о новом спонсорском контракте, который будет действовать со следующего года. По его условиям, английский клуб будет обязан выплачивать Adidas по 10 миллионов фунтов штрафа за каждое непопадание в Лигу чемпионов.
С другой стороны, "Манчестер Юнайтед" будет получать по 4,4 млн фунтов за получение любого трофея мужской и женской командами. Новое соглашение будет действовать 10 лет.
Сейчас "красные дьяволы" занимают 6-е место в АПЛ. До зоны Лиги чемпионов их отделяют 8 зачетных баллов.
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