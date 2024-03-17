30-й матч Мудрика в сезоне. Известны оценки украинца за игру Кубка Англии

В четвертьфинале Кубка Англии "Челси" выбил "Лестер" (4:2). Полузащитник Михаил Мудрик играл за лондонцев в стартовом составе, и был заменен на 78-й минуте.

В матче с "Лестером" Михаил отдал 81% точных пасов, выполнил 2 безуспешные навесы в штрафную зону, дважды бил по воротам, заблокировал удар соперника, 4 раза успешно пошел в дриблинг, отобрал мяч, сфолил и выиграл 5 единоборств из 11-ти. Еще 11 раз Мудрик потерял владение снарядом.

Аналитические порталы оценили действия украинца в хорошие баллы - 6,9 (WhoScored) и 7,0 (Sofascore).

Итак, Мудрик сыграл за "Челси" 5-й матч подряд. Всего он имеет в активе в этом сезоне 30 игр, 6 голов и 2 ассиста.