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Тен Хаг: Наша цель - Лига чемпионов и серебряные награды
Победа над Ливерпулем повысила самооценку
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Коуч "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от победы над "Ливерпулем" в четвертьфинале Кубка Англии.
Когда "Манчестер Юнайтед" играет против "Ливерпуля" - это один из лучших футбольных матчей в мире. Это исторический матч. Я думаю, что первые 35 минут были лучшими из того, что я видел от моей команды в этом сезоне. После этого мы снизили уровень. Было видно, что "Ливерпуль" - очень хорошая команда. Мы верили в свой стиль и использовали свои шансы.
Команда продемонстрировала стойкость и решимость выиграть эту игру. У нас было так много неудач. Мы очень сильны ментально. Мы зарядили болельщиков энергией, они поддержали нас, и мы победили.
Не имеет значения, кто является соперником. Ты должен играть на максимуме. Вчера мы увидели, что "Ковентри" - очень сильная команда. Они играли в фантастический футбол, и мы должны сыграть как можно лучше, если хотим попасть в финал.
Мы все еще боремся. В течение длительного времени в сезоне мы были далеко позади этого уровня, но мы оказываем давление на "Тоттенхэм" и "Виллу". Каждая игра - это финал, и мы проиграли один финал против "Фулхэма". Наша цель - Лига чемпионов и серебряные награды.
В полуфинале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ковентри". В АПЛ "красные дьяволы" занимают 6-е место. До зоны Лиги чемпионов их отделяет 9 очков. До первого-второго места - 17 очков разницы.
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