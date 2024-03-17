Тен Хаг: Наша цель - Лига чемпионов и серебряные награды

Коуч "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от победы над "Ливерпулем" в четвертьфинале Кубка Англии.

Когда "Манчестер Юнайтед" играет против "Ливерпуля" - это один из лучших футбольных матчей в мире. Это исторический матч. Я думаю, что первые 35 минут были лучшими из того, что я видел от моей команды в этом сезоне. После этого мы снизили уровень. Было видно, что "Ливерпуль" - очень хорошая команда. Мы верили в свой стиль и использовали свои шансы.

Команда продемонстрировала стойкость и решимость выиграть эту игру. У нас было так много неудач. Мы очень сильны ментально. Мы зарядили болельщиков энергией, они поддержали нас, и мы победили.

Не имеет значения, кто является соперником. Ты должен играть на максимуме. Вчера мы увидели, что "Ковентри" - очень сильная команда. Они играли в фантастический футбол, и мы должны сыграть как можно лучше, если хотим попасть в финал.

Мы все еще боремся. В течение длительного времени в сезоне мы были далеко позади этого уровня, но мы оказываем давление на "Тоттенхэм" и "Виллу". Каждая игра - это финал, и мы проиграли один финал против "Фулхэма". Наша цель - Лига чемпионов и серебряные награды.