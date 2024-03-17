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Бруну Фернандеш: Мы хотим выиграть Кубок Англии

Англия

Цели амбициозные

Бруну Фернандеш: Мы хотим выиграть Кубок Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал победу над "Ливерпулем" в четвертьфинале Кубка Англии.

“В этом клубе ты всегда должен соблюдать высокие стандарты – вот почему ты играешь за “Ман Юнайтед”, тебе нужно это давление

Этот сезон был не на том уровне, какого мы хотели, но мы хотим улучшить. Мы хотим выиграть Кубок Англии”, – сказал Фернандеш.

Отметим, что португалец провел в текущем розыгрыше Кубка Англии четыре матча, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Полуфинальный поединок турнира "Манчестер Юнайтед" проведет 20 или 21 апреля на "Уэмбли". В соперниках будет "Ковентри", представляющий Чемпионшип. В параллельном матче встретятся "Манчестер Сити" и "Челси".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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