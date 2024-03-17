Бруну Фернандеш: Мы хотим выиграть Кубок Англии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал победу над "Ливерпулем" в четвертьфинале Кубка Англии.

“В этом клубе ты всегда должен соблюдать высокие стандарты – вот почему ты играешь за “Ман Юнайтед”, тебе нужно это давление

Этот сезон был не на том уровне, какого мы хотели, но мы хотим улучшить. Мы хотим выиграть Кубок Англии”, – сказал Фернандеш.