Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бруну Фернандеш: Мы хотим выиграть Кубок Англии
Цели амбициозные
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал победу над "Ливерпулем" в четвертьфинале Кубка Англии.
“В этом клубе ты всегда должен соблюдать высокие стандарты – вот почему ты играешь за “Ман Юнайтед”, тебе нужно это давление
Этот сезон был не на том уровне, какого мы хотели, но мы хотим улучшить. Мы хотим выиграть Кубок Англии”, – сказал Фернандеш.
Отметим, что португалец провел в текущем розыгрыше Кубка Англии четыре матча, отличившись двумя голами и одним ассистом.
Полуфинальный поединок турнира "Манчестер Юнайтед" проведет 20 или 21 апреля на "Уэмбли". В соперниках будет "Ковентри", представляющий Чемпионшип. В параллельном матче встретятся "Манчестер Сити" и "Челси".
Популярное сейчас
- Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3. Безумный матч продолжительностью 120 минут
- 30-й матч Мудрика в сезоне. Известны оценки украинца за игру Кубка Англии
- Кубок Англии. Челси – Лестер 4:2. Команда Мудрика вырывает победу на последних минутах
- Известно, кого игроки Ливерпуля хотели бы видеть в качестве тренера
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО