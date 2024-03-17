Тен Хаг рассчитывает на Диалло в будущем. Вингер хочет остаться в команде

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло входит в планы клуба. Главный тренер Эрик Тэн Хаг доверяет ивуарийцу и рассчитывает на него в будущем. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В январе клубы Чемпионшипа и итальянские команды возвращались в МЮ с предложением аренды Диало. Вингер отказался уходить из МЮ. Также тренер "манкунианцев" лично сказал ему оставаться в команде.

На счету Диалло четыре матча в нынешнем сезоне. Он отличился один голом. Этот мяч стал победным в сегодняшнем поединке 1/4 финала Кубка Англии против “Ливерпуля”.

Амад перешел в МЮ из "Аталанты" в январе 2021 года. Тогда "манкунианцы" заплатили за молодого вингера 21,3 млн евро. Контракт между сторонами действует до лета 2025 года.