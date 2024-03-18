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Почеттино: Нам нужно больше доверять
Английский клуб разрабатывает новый проект
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси" призвал болельщиков "синих" быть терпеливыми.
"Люди должны понимать, что мы разрабатываем новый проект для "Челси". Посмотрите, 9 месяцев здесь... мы дважды выходим на "Уэмбли" в двух разных соревнованиях".
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"Нам нужно наслаждаться и нам нужно больше доверять", - добавил Почеттино.
Сейчас "Челси" занимает 11 место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 39 баллов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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