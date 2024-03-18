Почеттино: Нам нужно больше доверять

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси" призвал болельщиков "синих" быть терпеливыми.

"Люди должны понимать, что мы разрабатываем новый проект для "Челси". Посмотрите, 9 месяцев здесь... мы дважды выходим на "Уэмбли" в двух разных соревнованиях".

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"Нам нужно наслаждаться и нам нужно больше доверять", - добавил Почеттино.

Сейчас "Челси" занимает 11 место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 39 баллов.