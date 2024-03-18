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Ноттингем Форест получит штраф за нарушение правил FFP

Англия

Еще один клуб нарушил правила финансового фэйр-плей

Ноттингем Форест получит штраф за нарушение правил FFP

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С "Ноттингем Форест" снимут четыре за нарушение правил прибыли и устойчивого развития Премьер-лиги (FFP).

Командам АПЛ разрешено понести убытки в размере 105 миллионов фунтов стерлингов за три года. Однако сообщается, что допустимые потери "Ноттингем Форест" были ограничены 61 миллионом фунтов стерлингов.

Снятие очков приведет к тому, что клуб опустится на одну позицию в турнирной таблице АПЛ, то есть на 18 место в зоне вылета.

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Ноттингем Форест
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Источник:
the guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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