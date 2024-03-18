Тоттенхэм летом хочет усилить позицию правого защитника

Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и "Тоттенхэм".

По информации издания Football Transfers, клуб стремится усилить позицию правого защитника, поэтому нацелился на игрока "Вест Хэма" Бена Джонсона. Но пока "Тоттенхэм" не связывался с англичанами для того, чтобы уточнить некоторые детали трансфера.

24-летний футболист в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 10 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.