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Тоттенхэм летом хочет усилить позицию правого защитника
Англичане уже нашли игрока на эту позицию
Getty Images / Global Images Ukraine
Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и "Тоттенхэм".
По информации издания Football Transfers, клуб стремится усилить позицию правого защитника, поэтому нацелился на игрока "Вест Хэма" Бена Джонсона. Но пока "Тоттенхэм" не связывался с англичанами для того, чтобы уточнить некоторые детали трансфера.
24-летний футболист в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 10 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:football transfers
Опубликовал: Екатерина Власова
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