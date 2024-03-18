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Манчестер Юнайтед близок к продлению контракта со своим талантливым хавбеком
Продолжаются переговоры
transfermarkt
Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет видеть 18-летнего полузащитника Кобби Майноо в составе команды.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года, но "МЮ" хочет продлить сотрудничество еще на один год. Сейчас продолжаются переговоры между двумя сторонами, но руководство планирует повысить заработную плату Кобби.
Майноо в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.
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Источник:Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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