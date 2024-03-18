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Манчестер Юнайтед близок к продлению контракта со своим талантливым хавбеком

Англия

Продолжаются переговоры

Манчестер Юнайтед близок к продлению контракта со своим талантливым хавбеком

transfermarkt

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Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет видеть 18-летнего полузащитника Кобби Майноо в составе команды.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года, но "МЮ" хочет продлить сотрудничество еще на один год. Сейчас продолжаются переговоры между двумя сторонами, но руководство планирует повысить заработную плату Кобби.

Майноо в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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