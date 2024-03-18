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Реал заинтересовался вингером Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено

Гарначо может покинуть АПЛ

Реал заинтересовался вингером Манчестер Юнайтед

utdreport

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Мадридский "Реал" летом хочет подписать вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

По информации издания Defensacentral, президент Флорентино Перес планирует встретиться с игроком и поговорить о его будущем.

Алехандро Гарначо в нынешнем сезоне Премьер-Лиги провел 26 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
Defensacentral
Опубликовал: Екатерина Власова
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