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Реал заинтересовался вингером Манчестер Юнайтед
Гарначо может покинуть АПЛ
utdreport
Мадридский "Реал" летом хочет подписать вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
По информации издания Defensacentral, президент Флорентино Перес планирует встретиться с игроком и поговорить о его будущем.
Алехандро Гарначо в нынешнем сезоне Премьер-Лиги провел 26 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Defensacentral
Опубликовал: Екатерина Власова
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