Реал заинтересовался вингером Манчестер Юнайтед

Мадридский "Реал" летом хочет подписать вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

По информации издания Defensacentral, президент Флорентино Перес планирует встретиться с игроком и поговорить о его будущем.

Алехандро Гарначо в нынешнем сезоне Премьер-Лиги провел 26 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.