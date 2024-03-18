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Ассистент тренера Фулхэма покинет свою должность, чтобы возглавить сборную Гвинеи-Бисау
Луиш Боа Морте покинет английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Ассистент тренера "Фулхэма" Луиш Боа Морте покинет свою должность в конце этого сезона.
46-летнему португальцу предложили возглавить национальную сборную Гвинеи-Бисау, Боа Морте согласился это сделать.
"Все в "Фулхэме" хотели бы поблагодарить Луиша за его работу и пожелать ему удачи в следующем разделе", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Боа Морте работает в "Фулхэме" с 2021 года. Также он был ассистентом тренера ФК "Эвертон" с июня 2019 по декабрь этого же года.
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Источник:fulham fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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