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Ассистент тренера Фулхэма покинет свою должность, чтобы возглавить сборную Гвинеи-Бисау

Англия

Луиш Боа Морте покинет английский клуб

Ассистент тренера Фулхэма покинет свою должность, чтобы возглавить сборную Гвинеи-Бисау

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ассистент тренера "Фулхэма" Луиш Боа Морте покинет свою должность в конце этого сезона.

46-летнему португальцу предложили возглавить национальную сборную Гвинеи-Бисау, Боа Морте согласился это сделать.

"Все в "Фулхэме" хотели бы поблагодарить Луиша за его работу и пожелать ему удачи в следующем разделе", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Боа Морте работает в "Фулхэме" с 2021 года. Также он был ассистентом тренера ФК "Эвертон" с июня 2019 по декабрь этого же года.

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Источник:
fulham fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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