Голкипер Тоттенхэма рассказал о телефонном разговоре с Постекоглу перед трансфером

Гульельмо Викарио, голкипер "Тоттенхэма", поделился подробностями телефонного разговора с главным тренером Анге Постекоглу, который убедил игрока присоединиться к клубу в 2023 году.

"Он позвонил мне, и это был очень хороший звонок. Он знал обо мне все обо мне все: о моем прошлом, о моем стиле игры и моем характере. Постекоглу сказал мне, что очень важно, чтобы мы оба начинали с самого начала и прошли через определенные препятствия в нашей жизни и в карьере, а чтобы сделать это, нужно продемонстрировать все свои качества".