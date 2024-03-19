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Голкипер Тоттенхэма рассказал о телефонном разговоре с Постекоглу перед трансфером
Голкипер поделился своими воспоминаниями
Фото: "Тоттенхэм"
Гульельмо Викарио, голкипер "Тоттенхэма", поделился подробностями телефонного разговора с главным тренером Анге Постекоглу, который убедил игрока присоединиться к клубу в 2023 году.
"Он позвонил мне, и это был очень хороший звонок. Он знал обо мне все обо мне все: о моем прошлом, о моем стиле игры и моем характере. Постекоглу сказал мне, что очень важно, чтобы мы оба начинали с самого начала и прошли через определенные препятствия в нашей жизни и в карьере, а чтобы сделать это, нужно продемонстрировать все свои качества".
Викарио присоединился к "Тоттенхэму" из "Эмполи" в июне 2023 года за 16 миллионов евро.
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